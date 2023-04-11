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Залізничні перевезення: переваги та недоліки

11 квітня 2023, 15:15
Залізничні перевезення: переваги та недоліки

Залізничні перевезення - це один з найстаріших та найбільш розвинених видів транспорту. Залізницям належить величезна роль у глобальній торгівлі та перевезенні вантажів та пасажирів в усьому світі.

Однак, як і в усіх галузях, залізничні перевезення мають свої переваги та недоліки.

Переваги залізничних перевезень

Наведемо такі переваги:

  • • Економічність. Залізничні перевезення вважаються більш економічними порівняно з іншими видами транспорту, особливо це стосується відстаней та великих об'ємів вантажів. Один вагон потяга здатен перевозити від 100 до 150 тонн вантажу, що знижує витрати на транспортування на одиницю вантажу.
  • • Надійність. Даний вид транспортування є надійним, ніж інші види, особливо в зоні війни або кризи. Залізницею є можливість перевозити великі об'єми вантажів на великі відстані, а також забезпечувати стабільний рух потягів без перешкод на дорозі.
  • • Екологічність. Залізниці є набагато екологічними, ніж автомобільний транспорт, оскільки вони не викидають велику кількість шкідливих викидів у повітря. Залізниці також забезпечують ефективну енергоефективність, оскільки потяги зазвичай використовують електричну енергію.
  • • Масштабність. Залізниці здатні перевозити великі об'єми вантажів на великі відстані, завдяки чому забезпечується масштабність транспортних потоків. Це особливо важливо для глобальної логістики, де важливо забезпечити ефективне транспортування вантажів на великі відстані та у різних країнах.

Недоліки залізничних перевезень

Серед недоліків варто зазначити такі:

  1. Обмеженість маршрутів. Залізничні маршрути обмежені, бо потяги не мають можливості їздити в усіх місцях, особливо в гірських районах та у віддалених селах. Це може призводити до додаткових витрат на транспортування вантажів зі станції до місця призначення.
  2. Повільність. Залізничні перевезення зазвичай набагато повільніші порівняно з іншими видами транспорту, особливо для віддалених місць або невеликих кількостей вантажів. Цей момент дуже  неефективний для бізнесу, який потребує швидкого транспортування товарів.
  3. Витратність. Витрати є високими порівняно з іншими видами транспорту, особливо для коротких відстаней або невеликих об'ємів вантажів. Це є великою проблемою для малих бізнесів  або для тих, хто працює з обмеженим бюджетом.
  4. Обмеження відповідальності. Залізничні компанії не завжди несуть повну відповідальність за втрати чи пошкодження вантажів. Це створює проблеми для бізнесів, які перевозять цінні товари.

У підсумку залізничні перевезення є важливим видом транспорту для глобальної торгівлі та логістики.

 

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