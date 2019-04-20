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Залізничний вокзал у Києві "замінували"

Проводиться огляд будівлі та прилеглої до неї території
У Києві з центрального залізничного вокзалу поліція евакуювала пасажирів та співробітників через анонімне повідомлення про замінування.
Залізничний вокзал у Києві "замінували" Фото: nemiga.info

"До поліції зателефонував невідомий та повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу у Солом’янському районі Києва. На місце виїхала слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та кінологи", - повідомили у відділі комунікації поліції Києва. 

Проводиться огляд будівлі та прилеглої до неї території. 

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

"Після перевірки події буде надана відповідна правова кваліфікація", - зазначили у поліції. 

Пізніше речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що поліція затримала чоловіка, який повідомив про "замінування" вокзалу.

"Мешканець Київської області перебував у стані алкогольного сп’яніння, у нього вилучили телефон, з якого він телефонував. Його затримано в порядку 208 ст. ККУ. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - зазначив він.

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20 04 2019 16:41
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