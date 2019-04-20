Залізничний вокзал у Києві "замінували"
"До поліції зателефонував невідомий та повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу у Солом’янському районі Києва. На місце виїхала слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та кінологи", - повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Проводиться огляд будівлі та прилеглої до неї території.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.
"Після перевірки події буде надана відповідна правова кваліфікація", - зазначили у поліції.
Пізніше речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що поліція затримала чоловіка, який повідомив про "замінування" вокзалу.
"Мешканець Київської області перебував у стані алкогольного сп’яніння, у нього вилучили телефон, з якого він телефонував. Його затримано в порядку 208 ст. ККУ. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - зазначив він.
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