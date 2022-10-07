"Залізний купол" не підійде Україні - Резніков

За словами міністра Україні необхідно розвивати власне ППО та ПРО

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ізраїльський "Залізний купол" не підходить Україні, оскільки не здатен зупиняти російські балістичні і крилаті ракети.

Про це Резніков сказав під час бізнес-конференції на платформі Forbes, цитує пресслужба Міноборони.

"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "залізний купол", але навіть він не захищає на 100%. Мало того, я був в Ізраїлі, спілкувався з тамтешніми виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах із легким ураженням ракет, зроблених, по суті, в гаражах. Від крилатих та балістичних ракет "залізний купол" не захищає", - наголосив міністр.

За словами міністра, для захисту українського неба від ворожих атак необхідно розвивати систему ППО, ПРО чи отримувати її від партнерів.

ЗСУ збивають "досить велику" кількість російських ракет та авіацію, проте "захист неба треба суттєво посилювати". Ворожі літаки в нашому небі вже не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 й інші [...] Ворог боїться наблизитися, бо у нас дуже професійні Повітряні сили, а бійці усіх видів, родів і сил ЗСУ та інших складових сил оборони майстерно застосовують ПЗРК", - додав Резніков.

Нагадаємо, що посол України в Ізраїлі Корнійчук заявив про намір України купити в Ізраїлю систему протиракетної оборони "Залізний купол" для протидії російським ракетним ударам - посол України в Ізраїлі Корнійчук.