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ПОЛІТИКА

Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – ЗМІ

14 червня 2023, 17:02
Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – ЗМІ
Адже цивільні та військові на лівому березі могли опинитися у пастці.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну та спроби оточення Києва не дав згоди на підрив мостів у столиці.

Про це пише BBC. 

У перші дні війни, а саме 26 лютого 2022-го, багато урядовців задумалися про підрив мостів у Києві, що повинно було б зашкодити потраплянню окупантів до урядового кварталу. Один із високопоставлених чиновників Кабміну навіть пішов до тодішнього очільника СБУ Івана Баканова з такою пропозицією. Той відповідно звернувся до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який категорично відкинув цю ідею.

росіяни не змогли висадити десант із військовою технікою у Гостомелі, проте взяли в оперативне оточення Чернігів, стрімко просувалися Сумщиною і з дня на день могли вийти на лівобережні передмістя Києва.

Публічно влада закликала українців не панікувати, однак між собою члени уряду почали активно обговорювати ідею підірвати усі київські мости, аби затримати російську армію перед річкою Дніпро і не допустити ворога до урядового кварталу.

"Ситуація була складною. Баканов зателефонував до головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Той його вислухав і без вагань відповів: "Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних", – пише ЗМІ.

війнаЗалужнийрф тероризм

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