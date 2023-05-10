Залужний не поїде на зустріч НАТО через ситуацію на фронті

Через складну ситуацію на полі бою в Україні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе в середу приєднатися до зустрічі Військового комітету НАТО.

Про це інформує Укрінформ.

"Сьогоднішня дискусія від початку буде сфокусована на російській агресивній війні проти України. росія вже 15 місяців перебуває у тому, що, як вони думали, буде триденною війною. Голіаф захитався, тому що Девід продемонстрував видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50-ти держав по всьому світу", - заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

І додав, що він вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, що його участь навіть через відеоконференцію неможлива через складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії.

"Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника … про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить", - підсумував адмірал.

Замість Залужного члени Військового комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

За словами американського військового, Альянс входить в нову еру колективної оборони.

"Ми колективно обороняємо не лише фізичну безпеку мільярда наших людей та 31 держави, але також демократичні цінності, які ми всі шануємо. Той факт, що ми здатні до співробітництва, за настільки великої кількості збройних сил, настільки різних спроможностей та культур, є дійсно унікальним у світі", - сказав Роб Бауер.