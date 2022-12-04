Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Залужний обговорив поставки конкретного озброєння та техніки з генералом Міллі

04 грудня 2022, 18:34
Залужний обговорив поставки конкретного озброєння та техніки з генералом Міллі
Залужний - Міллі
Головнокомандувач ЗСУ поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари росії та деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах ППО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні перемовини з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті та безпекові ризики, повідомив Залужний.

"Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії", - йдеться у повідомленні.

Також Головнокомандувач ЗСУ поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари росії та деталізував  запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.

Залужний запевнив американського колегу, що попри складні умови ведення бойових дій, Україна  продовжує боротьбу до Перемоги.  


СШАУкраїнаЗалужний

Останні матеріали

Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 11:19
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 10:02
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Політика
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 12:17
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Політика
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 09:29
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється