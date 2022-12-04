Залужний обговорив поставки конкретного озброєння та техніки з генералом Міллі

Головнокомандувач ЗСУ поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари росії та деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах ППО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні перемовини з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті та безпекові ризики, повідомив Залужний.

"Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії", - йдеться у повідомленні.

Також Головнокомандувач ЗСУ поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари росії та деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.

Залужний запевнив американського колегу, що попри складні умови ведення бойових дій, Україна продовжує боротьбу до Перемоги.