Залужний поговорив про контрнаступ зі словацькими колегами

Серед іншого, командувачі обговорили потреби української армії щодо озброєння, боєприпасів, засобів протиповітряної оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних Сил Словаччини генералом Даніелем Змеко. На цьому тижні він приїхав з візитом до України.

Про це український генерал повідомив у своїх соцмережах.

"Провели конструктивну зустріч, попрацювали на одному із пунктів управління. Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", - зазначив Залужний.

Крім того, військові обговорили потреби ЗСУ щодо озброєння, боєприпасів та засобів ППО.

Також вони зауважили на необхідності навчання пілотів України на винищувачах F-16.

"Подякував словацьким колегам за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", - додав головнокомандувач ЗСУ.