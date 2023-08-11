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Залужний поговорив про контрнаступ зі словацькими колегами

11 серпня 2023, 15:19
Залужний поговорив про контрнаступ зі словацькими колегами
Фото: Google
Серед іншого, командувачі обговорили потреби української армії щодо озброєння, боєприпасів, засобів протиповітряної оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних Сил Словаччини генералом Даніелем Змеко. На цьому тижні він приїхав з візитом до України.

Про це український генерал повідомив у своїх соцмережах.

"Провели конструктивну зустріч, попрацювали на одному із пунктів управління. Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", - зазначив Залужний.

Крім того, військові обговорили потреби ЗСУ щодо озброєння, боєприпасів та засобів ППО. 

Також вони зауважили на необхідності навчання пілотів України на винищувачах F-16.

"Подякував словацьким колегам за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", - додав головнокомандувач ЗСУ.

 

СловаччинаЗалужнийконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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