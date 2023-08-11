Залужний поговорив про контрнаступ зі словацькими колегами
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних Сил Словаччини генералом Даніелем Змеко. На цьому тижні він приїхав з візитом до України.
Про це український генерал повідомив у своїх соцмережах.
"Провели конструктивну зустріч, попрацювали на одному із пунктів управління. Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", - зазначив Залужний.
Крім того, військові обговорили потреби ЗСУ щодо озброєння, боєприпасів та засобів ППО.
Також вони зауважили на необхідності навчання пілотів України на винищувачах F-16.
"Подякував словацьким колегам за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", - додав головнокомандувач ЗСУ.