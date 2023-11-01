Залужний попередив про шахраїв, які від його імені розсилають фейки

Під ім'ям Валерія Залужного у Telegram розсилають фейкові повідомлення.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що від його імені у Telegram невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції.

Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру", - поясни Залужний.

Валерій Залужний також закликав тих, хто отримає подібні повідомлення, не довіряти їхньому змісту.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що має у Telegram лише один канал, де інформує суспільство про роботу на своїй посаді – Головнокомандувач ЗСУ.

"Акаунт @Zaluzhniy_ua у telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо. Усі вони - фейкові", - додав він.

Крім того, він вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook та Х (Twitter).