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Залужний попередив про шахраїв, які від його імені розсилають фейки

01 листопада 2023, 14:53
Залужний попередив про шахраїв, які від його імені розсилають фейки
Фото: Google
Під ім'ям Валерія Залужного у Telegram розсилають фейкові повідомлення.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що від його імені у Telegram невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції.  

Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру", - поясни Залужний.

Валерій Залужний також закликав тих, хто отримає подібні повідомлення, не довіряти їхньому змісту.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що має у Telegram лише один канал, де інформує суспільство про роботу на своїй посаді – Головнокомандувач ЗСУ.

"Акаунт @Zaluzhniy_ua у telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо. Усі вони - фейкові", - додав він.

Крім того, він вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook та Х (Twitter).

фейкиЗалужнийвійна в Україніросія окупанти

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