Залужний пояснив, чому Україні треба продовжувати воювати

Колишній головнокомандувач Збройних сил України і посол України у Великій Британії Валерій Залужний переконаний, що Україні в жодному разі не можна допустити, аби пролиті життя українських героїв стали марними. Тож, треба продовжувати воювати з метою здобуття повної свободи і зменшення залежності від інших країн.

За його словами, три роки тому перед українцями постав вибір - боротися або зникнути, і тому, рішення вести боротьбу довело, що українці є нацією героїв.

"Наша героїчна боротьба привела нас, я вважаю, до досить видатних військових досягнень. Ми не тільки зуміли зупинити і розбити найпотужнішого ворога у світі. Нам ще вдалося повністю змінити природу сучасної війни. Внаслідок цього ми стали країною із мабуть найсучаснішими Збройними силами, які володіють надсучасними технологіями сучасної війни, мають досвід ведення цієї війни і, саме головне - в нас є люди, які готові продовжувати боротися", - наголосив Залужний.

До того ж, на його переконання, це все привело Україну до того, що вона стала не лише суб'єктом, а стала абсолютно повнокровним повноцінним учасником геополітичного процесу.

Він навів приклад, що безпека Європи повністю залежить саме від українців і України.