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Залужний провів розмову із начальником Об'єднаного штабу Збройних cил Франції

15 березня 2023, 20:50
Залужний провів розмову із начальником Об'єднаного штабу Збройних cил Франції
Фото: Google
Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку Бюркару, уряду і всьому народу Французької Республіки.

Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний у середу обговорив ситуацію на полі бою з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції генералом Тьєрі Бюркаром.

Про це він написав у Телеграмі.

"Провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту", - розповів Залужний.

Він зазначив, що українські захисники героїчно чинять опір окупантам - ситуація контрольована, незважаючи на складність.

"Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі. Дякую генералу Бюркару, уряду і всьому народу Французької Республіки. Відчуваю підтримку. Перемога буде за нами", - підсумував він.

 
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