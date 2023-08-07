Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі

Головнокомандувач ЗСУ розповів про оперативну обстановку на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що захисники утримують ініціативу в наступі, а активними штурмовими діями росіяни намагаються відволікти українські сили від певних ділянок фронту.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Щодо оборони. Вона – стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту. Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці" - розповів Валерій Залужний.

Нагадаємо, що голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі раніше заявляв, що хід контрнаступу України - далеко не провал, але результату треба чекати ще дуже довго.