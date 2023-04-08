Залужний провів телефонну розмову з начальником генштабу Франції
Головнокомандуючий Збройними силами Україні генерал Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті зі своїм колегою начальником Генерального штабу Франції Тьєррі Бюркаром.
Про це Бюркар написав у себе у Twitter.
Він зазначив, що розмова з Залужним була досить плідною, український головнокомандувач розповів йому про своє бачення ситуації на фронті.
"Я запевнив його у продовженні нашої підтримки шляхом постачань та навчання, яке Збройні сили України отримують від французьких військових", - написав Бюркар.