Залужний провів телефонну розмову з начальником генштабу Франції

Сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та подальшу військову підтримку.

Головнокомандуючий Збройними силами Україні генерал Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті зі своїм колегою начальником Генерального штабу Франції Тьєррі Бюркаром.

Про це Бюркар написав у себе у Twitter.

Він зазначив, що розмова з Залужним була досить плідною, український головнокомандувач розповів йому про своє бачення ситуації на фронті.

"Я запевнив його у продовженні нашої підтримки шляхом постачань та навчання, яке Збройні сили України отримують від французьких військових", - написав Бюркар.