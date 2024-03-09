Залужний пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним – ЗМІ
Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для військової служби.
Про це пише видання ZN.UA з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, Залужний ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.
Зазначається, що після звільнення з посади головкома ЗСУ рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Проте іншої військової посади генералу нібито не запропонували.
"За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон – невідомо", – пише ZN.UA.