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Залужний пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним – ЗМІ

09 березня 2024, 10:57
Залужний пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним – ЗМІ
За інформацією видання ZN.UA, Валерій Залужний після звільнення з посади головкома ЗСУ пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним.

Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для військової служби.

Про це пише видання ZN.UA з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Залужний ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

Зазначається, що після звільнення з посади головкома ЗСУ рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Проте іншої військової посади генералу нібито не запропонували.

"За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон – невідомо",  – пише ZN.UA.

Залужнийвійна в Україніросія окупанти

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