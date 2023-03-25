Залужний привітав СБУ та показав видовищне відео
"Сьогодні у складі Сил оборони рука об руку із ЗСУ ви героїчно виконуєте не тільки оперативно-бойові, а й бойові завдання, знищуєте ворога і техніку на всіх рубежах", - йдеться дописі головнокомандувача.
За його словами, Служба безпеки України - це "потужна частина великої єдиної української армії, яка захищає національну державність".
"Завдяки вам - російська агентура, колабораціоністи, диверсанти та інші зрадники - отримують по заслугах. Безпека держави - це безпека всього народу", - додав Залужний.