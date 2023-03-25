Залужний привітав СБУ та показав видовищне відео

У суботу, 25 березня, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав Службу безпеки України з професійним святом.

"Сьогодні у складі Сил оборони рука об руку із ЗСУ ви героїчно виконуєте не тільки оперативно-бойові, а й бойові завдання, знищуєте ворога і техніку на всіх рубежах", - йдеться дописі головнокомандувача.

За його словами, Служба безпеки України - це "потужна частина великої єдиної української армії, яка захищає національну державність".

"Завдяки вам - російська агентура, колабораціоністи, диверсанти та інші зрадники - отримують по заслугах. Безпека держави - це безпека всього народу", - додав Залужний.