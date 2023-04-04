Залужний розповів Міллі про ситуацію на лінії фронту

Cитуація на лінії фронту складна, але контрольована.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це написав Залужний у телеграм-каналі.

"Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних сил задля деокупації території нашої держави", - наголосов Залужний.

Співрозмовники домовилися про подальшу активну взаємодію. Залужний висловив подяку за послідовну підтримку України.