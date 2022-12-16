Залужний розповів про результати роботи ППО
Про це повідомляє головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Як відзначив Залужний, ракети були випущені з районів Каспійського та Чорного морів по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни.
Загалом жалюгідні росіяни запустили 76 ракет, серед яких:
72 крилаті - Х-101, "Калібр", Х-22; 4 керовані авіаційні ракети - Х-59/Х-31П.
"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет", - пише головнокомандувач ЗСУ.
За словами Залужного, зухвалі спроби росії пробити протиповітряну оборону не змусять наших героїв скласти зброю.
Нагадаємо, що сьогодні "Укренерго" через ракетні обстріли оголосило про надзвичайну ситуацію.