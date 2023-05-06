Залужний та Міллі провели телефонну розмову

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний 6 травня провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території", - йдеться у повідомленні.

Залужний також подякував США за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили у Пентагоні.

"Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета - перемога України!", - додав головнокомандувач ЗСУ.