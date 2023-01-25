Залужний віддав мільйон доларів спадку для ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України отримав спадщину від американця українського походження Григорія Степанця.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний отримав у спадок мільйон доларів від жителя Сполучених Штатів, після чого передав гроші на потреби української армії.

Про це повідомляє New York Times.

Зазначається, що Залужний отримав спадщину від американця українського походження Григорія Степанця. Спадок підтвердила родина Стецанця.

Збройні сили України також підтвердили, що в січні генерал пожертвував всю суму, отриману у спадок, на потреби Збройних сил України.

За даними НБУ, за останній рік 22,3 мільярда гривень, або близько 500 мільйонів доларів, були передані для ЗСУ безпосередньо українськими підприємствами та приватними особами.

"Це значно перевищує благодійні внески в Україні на гуманітарну допомогу, які становили 920 мільйонів гривень або 20 мільйонів доларів", – зазначається в публікації.