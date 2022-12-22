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ПОЛІТИКА

Залужний вручив нагрудний знак "За сприяння війську" Епіфанію

22 грудня 2022, 14:25
Залужний вручив нагрудний знак
Залужний та Епіфаній
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вручив предстоятелю Православної церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію нагрудний знак "За сприяння війську"

Головнокомандувач Збройних сил України  Валерій Залужний вручив предстоятелю Православної церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію нагрудний знак "За сприяння війську", повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вручив нагрудний знак "За сприяння війську" предстоятелю Православної церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Митрополит Епіфаній від повноти Православної церкви України вручив генералу Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця й зазначив, що ця зустріч для нього - це зустріч з людиною, яка для багатьох українців стала справжньою легендою, героєм, вправним воєначальником”, - йдеться у повідомленні.

Митрополит зазначив, що Валерій Залужний, як Головнокомандувач Збройних сил України, впевнено стоїть на чолі українського війська, яке воює зі злом і темрявою.

“Я вірю, що з Божою допомогою ми неодмінно здолаємо це зло”, - запевнив Епіфаній.

Своєю чергою Головнокомандувач наголосив: "Бог і правда на нашому боці, тому Україна переможе".

Він додав, що Україна вже досягла багатьох перемог, зруйнувавши плани кремлівського тирана швидко підкорити український народ, та згуртувала навколо себе десятки країн, цивілізований світ, людей доброї волі, які разом з Україною протистоять російському тирану і його терору.


ЗСУЕпіфанійЗалужнийнагородаПравославна церква України

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