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ПОЛІТИКА

Залужний: закінчити затяжну війну без комплексної стратегії майже неможливо

17 жовтня 2024, 18:13
Залужний: закінчити затяжну війну без комплексної стратегії майже неможливо
Він нагадав, що під час контрнаступу союзники не надали достатньої кількості зброї.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний вважає, що вийти зі стану "затяжної" війни з рф "майже неможливо".

Про це він заявив, виступаючи у Chatham House, повідомляє The Kyiv Independent.

"Ми опинилися у стані затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід із цієї затяжної війни виглядає... майже неможливим", — заявив посол Залужний.

Він повторив тезу про те, що під час контрнаступу 2023 року Захід не надав Україні достатньої кількості зброї. Через це, за словами Залужного, Київ не зміг тоді досягти "значних успіхів у розгромі росії".

За словами Залужного, глава української держави вирішив створити план перемоги, щоб партнери України "могли щось зробити". Така ініціатива призначена для них, тож її спочатку розкрили партнерам, а не українському суспільству.

"Нам потрібна стратегія, без цього Україні буде складно щось зробити. Що це означає: щось мають зробити США, щось - Німеччина, хтось має зменшити закупівлі російської нафти, хтось - запровадити більш жорсткі санкції проти росії. Ось про що план", - уточнив Залужний.

Також він звернув увагу, що у війні дуже складно робити прогнози. І єдина річ, яка працює, "це математика".

зброяВалерій Залужнийвійна в Україні

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