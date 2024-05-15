Замах на Фіцо. У якому стані очільник словацького уряду ( інформація оновлюється)

В місті Гандлова пролунало кілька пострілів перед місцевим Палацом культури, коли Роберт Фіцо вийшов до народу.

Премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у середу, 15 травня, поранили під час стрілянини у будівлі, де проходило засідання уряду. Його терміново везуть в лікарню.

Про це повідомило словацьке видання Denníka N.

За словами свідків, Фіцо підійшов до місцевих жителів після засідання уряду, після чого пролунало кілька пострілів. Після цього премʼєр Фіцо впав на землю.

Ймовірного нападника вже затримали поліцейські. ЗМІ пишуть, що йдеться про 71-річного чоловіка з Левіце. Поліція оточила територію, про безпеку інших словацьких посадовців подбала охорона.

Жінка, яка стояла недалеко від Фіцо, сказала газеті Denník N, що бачила кров у нього на голові та грудях.

"Зовні стояв натовп людей, і один із них почав стріляти. Його тут же втихомирили і затримали, прем'єр-міністра відвезли охоронці. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися в самого прем'єр-міністра", - розповіли очевидці.

Про мотиви дій злочинця поки нічого не відомо. Зазначається, що стан прем'єра дуже важкий, його вертольотом доправили до лікарні Братислави.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова рішуче засудила жорстокий і безрозсудний напад на прем'єр-міністра.

"Я в шоці. Я бажаю Роберто Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися від нападу", - сказала вона.

Місцевий депутат і глава партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка заявив, що він шокований і вражений розстрілом прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

"Ми однозначно і рішуче засуджуємо будь-яке насильство. Ми віримо, що з прем'єр-міністром Фіцо все буде гаразд і що цей жахливий акт буде розкрито якомога швидше", - додав він.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що терпіти насильство не можна і побажав Фіцо одужання.

ЗМІ пишуть, що Фіцо був поранений у ногу і руку. Інші журналісти вказують, що його стан дуже важкий. Джерела одного з видань Словаччини повідомляють, що загрози життю Фіцо немає. Наразі його везуть у лікарню в Банська-Бістріце.

На офіційному акаунті Фіцо у Facbook повідомляють, що наразі він перебуває в небезпечному для життя стані.