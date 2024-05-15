Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Замах на Фіцо. У якому стані очільник словацького уряду ( інформація оновлюється)

15 травня 2024, 16:34
Замах на Фіцо. У якому стані очільник словацького уряду ( інформація оновлюється)
Фото: X (Twitter)
В місті Гандлова пролунало кілька пострілів перед місцевим Палацом культури, коли Роберт Фіцо вийшов до народу.

Премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у середу, 15 травня, поранили під час стрілянини у будівлі, де проходило засідання уряду. Його терміново везуть в лікарню.

Про це повідомило словацьке видання Denníka N.

За словами свідків, Фіцо підійшов до місцевих жителів після засідання уряду, після чого пролунало кілька пострілів. Після цього премʼєр Фіцо впав на землю. 

Ймовірного нападника вже затримали поліцейські. ЗМІ пишуть, що йдеться про 71-річного чоловіка з Левіце. Поліція оточила територію, про безпеку інших словацьких посадовців подбала охорона.

Жінка, яка стояла недалеко від Фіцо, сказала газеті Denník N, що бачила кров у нього на голові та грудях.

"Зовні стояв натовп людей, і один із них почав стріляти. Його тут же втихомирили і затримали, прем'єр-міністра відвезли охоронці. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися в самого прем'єр-міністра", - розповіли очевидці.

Про мотиви дій злочинця поки нічого не відомо. Зазначається, що стан прем'єра дуже важкий, його вертольотом доправили до лікарні Братислави.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова рішуче засудила жорстокий і безрозсудний напад на прем'єр-міністра.

"Я в шоці. Я бажаю Роберто Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися від нападу", - сказала вона.

Місцевий депутат і глава партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка заявив, що він шокований і вражений розстрілом прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

"Ми однозначно і рішуче засуджуємо будь-яке насильство. Ми віримо, що з прем'єр-міністром Фіцо все буде гаразд і що цей жахливий акт буде розкрито якомога швидше", - додав він.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що терпіти насильство не можна і побажав Фіцо одужання.

ЗМІ пишуть, що Фіцо був поранений у ногу і руку. Інші журналісти вказують, що його стан дуже важкий. Джерела одного з видань Словаччини повідомляють, що загрози життю Фіцо немає. Наразі його везуть у лікарню в Банська-Бістріце.

На офіційному акаунті Фіцо у Facbook повідомляють, що наразі він перебуває в небезпечному для життя стані.

замахРоберт Фіцовійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Політика
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 травня 2024, 07:26
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Політика
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 13 травня 2024, 16:30
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється