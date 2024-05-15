Замах на Фіцо. ЗМІ назвали підозрюваного стрілка

Ймовірний підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо є прихильником опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

Сьогодні, 15 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазнав поранення внаслідок стрілянини після засідання уряду у словацькому місті Гандлова. Ймовірного нападника затримала поліція.

Про це повідомляє Aktuality.

Повідомляється, що ймовірний підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Цинтула. Він стріляв з легально придбаного короткоствольного пістолета.

Раніше словацькі ЗМІ повідомили, що нападник родом із міста Левіце.

За даними видання, Цинтула – письменник і поет, один із засновників Літературного клубу DÚHA. Він видав кілька поетичних збірок. У 2016 році працював у приватній охоронній службі.

ЗМІ повідомили, що Цинтула відкрито висловлював свою ненависть до Фіцо в соцмережах.