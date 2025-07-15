Заморожені активи рф можуть оплатити європейську допомогу Україні – Bloomberg

Наразі в країнах ЄС зберігається $245 млрд заморожених російських активів.

Глава Білого дому Дональд Трамп пригрозив москві 100% вторинними митами, але вони набудуть чинності лише через 50 днів, що дає путіну можливість продовжувати наступ в Україні до кінця літа, а це збільшить витрати на оборону України та на її післявоєнне відновлення.

Про це йдеться в статті агенції Bloomberg.

В Євросоюзі зберігається 245 мільярдів доларів із 330 мільярдів заморожених російських активів. І Європа далі продовжує обговорювати юридичні тонкощі їхнього використання.

Повна заміна військової і фінансової допомоги США, яка почалась ще президента Джо Байдена, обійдеться у 45 мільярдів доларів на рік за весь час війни.

Також у 2025 році дефіцит бюджету України становить 19 мільярдів доларів, за словами стратегічного радника українського президента Олександра Камишіна. Тому Європа в разі відмови США допомагати Україні має забезпечити додаткове фінансування в розмірі 64 мільярдів доларів на рік, а це майже неможливо.

Однак є кілька пропозицій про подолання юридичних перешкод, пов'язаних із використанням заморожених активів рф для поповнення дефіциту.

Наприклад, надати Києву всю суму у вигляді позик, що підлягало б поверненню рф, але в разі, якщо вона виконає рішення про реституцію, яке найімовірніше буде винесено післявоєнним міжнародним трибуналом.

На сьогодні Світовий банк оцінює витрати на відновлення України в 524 мільярди доларів і ця сума лише росте.

Наразі у країнах Євросоюзу і США заморожено приблизно 300 мільярдів доларів російських валютних резервів, з яких більша частина це державні облігації, банківські депозити і кореспондентські рахунки, номіновані в євро, доларах, фунтах, єнах та інших валютах.