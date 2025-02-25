Заморожування USAID різко зміцнює влив росії у Східній Європі – Politico

“Цей крок підриває довіру до США та довіру до демократії. Це також означає, що США нехтують м'якою силою, здатною протистояти російським наративам”, ‒ сказав Річард Гірагосян, директор Центру регіональних досліджень, незалежного аналітичного центру, що базується у Вірменії.

Зрештою, додав він, “заморожування коштів USAID тільки тішить авторитарні уряди”.

Тінатін Ахвледіані, науковий співробітник Центру європейських політичних досліджень (CEPS), додає, що втрата іноземного фінансування лише посилить згубний вплив росії.

У 2023 році агентство пообіцяло надати Східній Європі 16,8 мільярда доларів допомоги. Основна частина ‒ 16,4 мільярда ‒ йшла Україні, за нею йдуть Молдова ‒ 211,5 мільйона доларів і Грузія ‒ 91,4 мільйона доларів. Більша частина допомоги була спрямована на проєкти зміцнення громадянського суспільства та верховенства права та стимулювання економічного зростання; екстрена допомога склала майже 1 мільярд доларів, і майже пів мільярда було спрямовано на енергетичну інфраструктуру.

В Україні десятки організацій, які працюють у цілому спектрі галузей – від боротьби за судову реформу до боротьби з корупцією та допомоги ветеранам війни ‒ були змушені або скоротити, або повністю припинити діяльність. Вони ще не з’ясували, чи будуть їхні програми оновлені після закінчення 90-денного аудиту в середині квітня.