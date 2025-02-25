Заморожування USAID різко зміцнює влив росії у Східній Європі – Politico
25 лютого 2025, 11:55
ЄС не може заповнити прогалину, пише видання
Замороження міжнародної допомоги президентом США Дональдом Трампом призведе до посилення впливу росії у Східній Європі.
Про це пише Politico.
Кроки адміністрації Трампа з блокування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) безпосередньо впливають на поточні гуманітарні та проєкти у всьому світі. Наслідки будуть особливо серйозними у Європі, де USAID пообіцяло у 2023 році допомогу на суму 17,2 млрд доларів, левова частка якої йшла до країн Східної Європи, що межують із росією.
Гроші, еквівалентні 40% загального обсягу допомоги агентства, використовуються для фінансування проєктів, що варіюються від демократичних реформ до енергетичної інфраструктури та профілактики захворювань.
Аналітики попереджають, що для таких країн, як Вірменія, Грузія та Україна, скорочення допомоги з боку Вашингтона різко посилить позиції москви та підкріпить наратив ненадійних західних партнерів.
“Цей крок підриває довіру до США та довіру до демократії. Це також означає, що США нехтують м'якою силою, здатною протистояти російським наративам”, ‒ сказав Річард Гірагосян, директор Центру регіональних досліджень, незалежного аналітичного центру, що базується у Вірменії.
Зрештою, додав він, “заморожування коштів USAID тільки тішить авторитарні уряди”.
Тінатін Ахвледіані, науковий співробітник Центру європейських політичних досліджень (CEPS), додає, що втрата іноземного фінансування лише посилить згубний вплив росії.
У 2023 році агентство пообіцяло надати Східній Європі 16,8 мільярда доларів допомоги. Основна частина ‒ 16,4 мільярда ‒ йшла Україні, за нею йдуть Молдова ‒ 211,5 мільйона доларів і Грузія ‒ 91,4 мільйона доларів. Більша частина допомоги була спрямована на проєкти зміцнення громадянського суспільства та верховенства права та стимулювання економічного зростання; екстрена допомога склала майже 1 мільярд доларів, і майже пів мільярда було спрямовано на енергетичну інфраструктуру.
В Україні десятки організацій, які працюють у цілому спектрі галузей – від боротьби за судову реформу до боротьби з корупцією та допомоги ветеранам війни ‒ були змушені або скоротити, або повністю припинити діяльність. Вони ще не з’ясували, чи будуть їхні програми оновлені після закінчення 90-денного аудиту в середині квітня.
Експерти зазначають, що ЄС має втрутитися та заповнити вакуум, надавши фінансування громадянському суспільству та гуманітарним групам. Гірагосян з Центру регіональних досліджень, зазначив, що Брюссель “відомий тим, що рухається дуже повільно, він дуже бюрократичний”.
ЄС уже є головним постачальником допомоги регіону. У 2023 році країни-учасниці блоку виділили 19,6 мільярда євро шістьом країнам східного сусідства ‒ Україні, Грузії, Азербайджану, Молдові, Білорусі та Вірменії ‒ на двосторонній основі або через інституції ЄС.
Проте заміна фінансування США вимагала б мобілізації додаткових мільйонів людей у регіоні, де вплив Європи в останні роки зменшувався.
Допомога Брюсселя більшості країн регіону (за винятком України та Молдови) з метою розвитку скоротилася в період з 2019 по 2023 рік, частково через внутрішнє законодавство, спрямоване на обмеження діяльності, яка могла б сприяти проєвропейським настроям.