Заморожування війни було б виграшним для росіян –Зеленський

Перед початком переговорів Україна хотіла би отримати гарантії безпеки і відведення ворога до меж до початку повномасштабної війни, зауважив президент.

Заморожування війни – це не найкраща позиція для України. Для України було б добре, якби перемовини з росією почалися після того, як ворог відійде до меж станом до початку повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв'ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі сказав український президент Володимир Зеленський.

Однак багато залежить від того, чи однаково Україна і союзники бачать справедливість. Справедливі перемовини, на погляд президента, це коли Україна буде з союзниками, а росія буде одна.

На думку Зеленського, почати переговори з росіянами без умови відходу окупантів – це слабка позиція, і вона виграшна для росії.

"Тому що вони нічого не втрачають, тільки здобувають і вивільняють час на те, щоб відновлювати свої сили. Бо я вважаю, що вони хочуть прийти знову", – сказав президент.