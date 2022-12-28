Заочно арештовано екс-міністра оборони Єжеля за держзраду та "Харківські угоди"

Суд заочно арештував колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля після підозри в держзраді через Харківські угоди

Суд заочно арештував колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля після підозри в держзраді через Харківські угоди, інформує Цензор.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Міністру оборони України у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним за попередньою змовою групою осіб державної зради", - йдеться у повідомлені Офісу Генерального прокурора.

Зараз Єжель переховується за межами України та оголошений у розшук.

Слідство встановило, що у квітні 2010 року ексміністр за змовою з експрезидентом Януковичем, прем'єр-міністром Азаровим, міністром юстиції Лавриновичем та міністром закордонних справ Грищенком, в порушення законодавства, без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та рф з питань перебування Чорноморського флоту росії на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років.

Колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та російською федерацією. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування Чорноморського флоту рф у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.