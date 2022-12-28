Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Заочно арештовано екс-міністра оборони Єжеля за держзраду та "Харківські угоди"

28 грудня 2022, 17:41
Заочно арештовано екс-міністра оборони Єжеля за держзраду та
Фото: google.com
Суд заочно арештував колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля після підозри в держзраді через Харківські угоди

Суд заочно арештував колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля після підозри в держзраді через Харківські угоди, інформує Цензор.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Міністру оборони України у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним за попередньою змовою групою осіб державної зради", - йдеться у повідомлені Офісу Генерального прокурора.

Зараз Єжель переховується за межами України та оголошений у розшук.

Слідство встановило, що у квітні 2010 року ексміністр за змовою з експрезидентом Януковичем, прем'єр-міністром Азаровим, міністром юстиції Лавриновичем та міністром закордонних справ Грищенком, в порушення законодавства, без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та рф з питань перебування Чорноморського флоту росії на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років.

Колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та російською федерацією. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування Чорноморського флоту рф у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.


війнаУкраїнадержзрадарф тероризм

Останні матеріали

Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Політика
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:53
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:13
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Політика
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 11:32
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Політика
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 09:32
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється