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ПОЛІТИКА

Западні загрози: Як відсутність військової підтримки змінить хід війни в Україні

16 грудня 2023, 11:34
Западні загрози: Як відсутність військової підтримки змінить хід війни в Україні
Колаж "Сегодня"
У публікації йдеться, що західні розвідувальні служби зараз підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО.

Західні посадовці стурбовані перспективою відсутності рішення Конгресу США щодо фінансування військової допомоги Україні, побоюючись, що без неї та підтримки інших західних країн Київ може самостійно воювати лише кілька місяців.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

У публікації йдеться, що західні розвідувальні служби зараз підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО. За оцінкою одного військового високопосадовця США, йдеться про "місяці", причому в найгіршому сценарії йдеться про "значний відступ або навіть поразку" до літа 2024 року.

"Немає жодних гарантій успіху з нами, але вони точно зазнають поразки без нас", – сказав високопоставлений військовий чиновник США в розмові із CNN.

Найбільше занепокоєння на Заході викликає вплив відсутності допомоги на контрнаступ України на сході й півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу, поки зі США все ще надходить військова підтримка.

"Якщо говорити про захоплення й утримання подальших територій, то важко уявити, як це може бути успішним без подальшої підтримки з боку США", – вважає один європейський дипломат.

За оцінками західних посадовців, без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а згодом артилерійські боєприпаси й ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

Відсутність рішення щодо військової допомоги в Конгресі вже впливає на поле бою в Україні. За даними співрозмовників CNN, українські війська вже нормують боєприпаси, а рф має перевагу в них у "п'ять-сім разів".

"Український військовий високопосадовець повідомив CNN, що українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військовослужбовців", – йдеться в матеріалі.

війнаконтрнаступпідтримка України

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