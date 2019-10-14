Запаси газу в українських сховищах сягнули десятирічного максимуму
Запаси газу в українських сховищах сягнули десятирічного максимуму про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає LB.ua.
Станом на 6 годину ранку в понеділок показник наявності газу в ПСГ склав 21,025 млрд кубометрів, написав Коболєв у фейсбуці.
Це десятирічний максимум для України.
"Нафтогаз України" вирішив до опалювального сезону накопичити у сховищах рекордні за останні роки 20 млрд кубометрів на випадок припинення російського транзиту із 1 січня. Цільового рівня сягнули 24 вересня.
Для порівняння: у 2018 році опалювальний сезон було розпочато із запасами 17,193 млрд кубометрів, у 2017 - майже 17 млрд кубометрів, у 2016 - лише 14,7 млрд кубометрів.
З 5 квітня 2019 року Україна припинила відбір газу з підземних сховищ і почала його закачування. Запаси газу на цю дату становили 8,745 млрд куб. м.
Нагадаємо, що у разі підписання договорів, необхідних для забезпечення транзиту російського газу до Європи через газотранспортну систему України, російський Газпром зможе відновити постачання газу українським споживачам.
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