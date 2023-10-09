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ПОЛІТИКА

Запаси газу в Європі дозволяють впевнено дивитися на зиму – голова ЄЦБ

09 жовтня 2023, 21:58
Запаси газу в Європі дозволяють впевнено дивитися на зиму – голова ЄЦБ
Фото: з вільного доступу
Оператори GRTgaz та Terega заявили, що Франція матиме достатні запаси газу на зиму навіть у разі сильних холодів. Це є ще одним свідченням того, що друга за величиною економіка Європи зуміла диверсифікувати свої джерела із росії.

Збільшення запасів газу в Європі сприяє ослабленню інфляційного тиску в єврозоні і дозволяє з більшою впевненістю дивитися на зиму.

Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, повідомляє Reuters.

"Хто б ще рік тому міг подумати, що нам вдасться заповнити понад 90% наших запасів газу до вересня 2023 року?" - сказала Лагард.

За її словами, "це дозволяє нам дивитися на майбутню зиму якщо не спокійно, то принаймні зі значно більшою впевненістю".

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року впали, і в даний час ринок прогнозує рівень близько 50 євро/МВтч (близько 550 доларів за тисячу кубометрів) взимку 2023-2024 років, що є зниженням на 30% по порівняно із зимою 2022-2023 років.

Крім того, оператори GRTgaz та Terega заявили, що Франція матиме достатні запаси газу на зиму навіть у разі сильних холодів. Це є ще одним свідченням того, що друга за величиною економіка Європи зуміла диверсифікувати свої джерела із росії.

Але для забезпечення достатніх поставок знадобиться значний імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) та подальший імпорт із Іспанії, а також розумне управління сховищами та відносно низькі рівні споживання порівняно з минулим роком, заявили оператори.

газЄвропа

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