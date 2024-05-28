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Запаси урану майже бомбового класу в Ірані зростають – Reuters

28 травня 2024, 18:44
Запаси урану майже бомбового класу в Ірані зростають – Reuters
Фото: з вільних джерел
Агенція МАГАТЕ заявляє, що переговори зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Іран далі продовжує збагачення урану до рівня, який потрібний, щоб створити власну ядерну зброю.

Агенція МАГАТЕ в звітах пише, що переговори з Іраном, спрямовані на зміцнення співробітництва, зайшли в глухий кут. Тегеран виконав лише малу частину кроків, які зобов'язався зробити в спільній заяві про співпрацю того року.

а минулий рік не було досягнуто жодного прогресу в реалізації Спільної заяви від 4 березня 2023 року", - йдеться в документах.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідував Іран на початку місяця для переговорів з чиновниками країни. Проте ситуація зайшла в глухий кут після загибелі в авіакатастрофі президента Ірану Ібрахіма Раїсі.

"Генеральний директор знову звертається до нового уряду Ірану із закликом продовжити діалог на високому рівні та подальші технічні обміни, розпочаті 6-7 травня 2024 року, і висловлює готовність до цього", - йдеться в звітах. 

Запаси урану, збагаченого до 60%, близькі на 90% до урану, який необхідний для створення ядерної зброї, лише за квартал зросли на 20,6 кг до 142,1 кг, написано в доповіді. 

Якщо уран, який має Іран, збагачувати і далі, то теоретично можна створити три види ядерної зброї, пише агенство.

 
ІранМАГАТЕзбагачення урану

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