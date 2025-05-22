Запорізька АЕС, можливо, підключена до енергосистеми рф – Центр вивчення окупації
22 травня 2025, 15:55
Фото: npp.zp.ua
За словами Андрющенка, триває фінальна стадія роботи.
Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, можливо, підключена до енергетичної системи рф, або росіяни планують це зробити найближчими тижнями.
Про це у Telegram повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
За його словами, будівництво ЛЕП від Запорізької АЕС продовжується.
"Фіксуємо нову магістраль через Маріупольський район. Зокрема на ділянці 47°08'55.7"N 37°18'40.0"E з лютого по травень побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією, а на ділянці 47°02'27.2"N 37°05'17.5"E закінчують з'єднання з мережею", - написав Андрющенко.
Очільник центру оприлюднив карту, на якій, за його словами, показано, як виглядає "процес" з оновленням, у динаміці, станом на кінець квітня. Андрющенко додає, що на місці виглядає, як фінальна стадія роботи.
Він наголошує, що з урахуванням планів, в тому числі модернізації зокрема Херсонщини, виглядає так, що Запорізька АЕС якщо вже не включена в систему енергетики рф, то залишаються лічені тижні.
"На жаль, маємо наголосити на повному ігноруванні цього процесу з боку українського Уряду та медіапросторі. На жаль. Тому що саме це ігнорування надає росіянам можливість безкарно робити те, що роблять", - вважає Андрющенко.