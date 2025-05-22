Запорізька АЕС, можливо, підключена до енергосистеми рф – Центр вивчення окупації

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, можливо, підключена до енергетичної системи рф, або росіяни планують це зробити найближчими тижнями.

За його словами, будівництво ЛЕП від Запорізької АЕС продовжується.

"Фіксуємо нову магістраль через Маріупольський район. Зокрема на ділянці 47°08'55.7"N 37°18'40.0"E з лютого по травень побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією, а на ділянці 47°02'27.2"N 37°05'17.5"E закінчують з'єднання з мережею", - написав Андрющенко.

Очільник центру оприлюднив карту, на якій, за його словами, показано, як виглядає "процес" з оновленням, у динаміці, станом на кінець квітня. Андрющенко додає, що на місці виглядає, як фінальна стадія роботи.

Він наголошує, що з урахуванням планів, в тому числі модернізації зокрема Херсонщини, виглядає так, що Запорізька АЕС якщо вже не включена в систему енергетики рф, то залишаються лічені тижні.

"На жаль, маємо наголосити на повному ігноруванні цього процесу з боку українського Уряду та медіапросторі. На жаль. Тому що саме це ігнорування надає росіянам можливість безкарно робити те, що роблять", - вважає Андрющенко.