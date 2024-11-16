Запорізька АЕС на межі блекауту через російський обстріл

Внаслідок російського обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

Міненерго зауважує, що в разі відключення і цієї лінії – на Запорізькій станції станеться повний блекаут. Це є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії.

"Наші спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС. Такі дії країни-агресора створюють загрозу радіаційній безпеці всього регіону. Лише повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС може гарантувати її безпечну експлуатацію", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.