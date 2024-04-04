Запорізька АЕС на межі чергового блекауту

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення.

У четвер, 4 квітня, через російські обстріли відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна". Через неї тимчасово окупована ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб.

Про це повідомляє "Енергоатом" в Telegram.

"Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже "в разі відключення цієї - останньої - лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції".

Крім того, "Енергоатом" заявив, що ЗАЕС має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - "Енергоатома". До того ж росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.