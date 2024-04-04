Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Запорізька АЕС на межі чергового блекауту

04 квітня 2024, 12:09
Запорізька АЕС на межі чергового блекауту
Фото: УНН
Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення.

У четвер, 4 квітня, через російські обстріли відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна". Через неї тимчасово окупована ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб.

Про це повідомляє "Енергоатом" в Telegram.

"Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже "в разі відключення цієї - останньої - лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції".

Крім того, "Енергоатом" заявив, що ЗАЕС має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - "Енергоатома". До того ж росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

ЗАЕСросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Політика
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 16:50
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Політика
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 12:50
Медведчук і
Політика
Медведчук і "Голос Європи". путін використовує корупцію як зброю, щоб послабити Європу зсередини – Atlantic Council
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 09:01
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Політика
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 16:20
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Cуспільство
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 12:13
Припинити самообман. Чи є ядерне стримування етичним і законним? – Лоуренс Фрідман
Політика
Припинити самообман. Чи є ядерне стримування етичним і законним? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 08:23
Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Політика
Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 16:36
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Політика
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється