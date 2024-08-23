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Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через росіян

23 серпня 2024, 13:53
Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через росіян
Фото: nikvesti.com
Від початку російської окупації ЗАЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий.
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту - 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
 
Про це повідомляє прес-служба "Енергоатома" .
 
Там зазначили, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська". У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.
 
В "Енергоатомі" наголосили, що під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації. 
 
"До нещодавньої пожежі, коли через недбалість або свідомий підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС, зараз додалась подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції. Адже відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції", - йдеться у повідомленні. 
 
У компанії нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію.

 

ЕнергоатомЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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