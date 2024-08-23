Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через росіян

Від початку російської окупації ЗАЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий.

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту - 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Там зазначили, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська". У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

В "Енергоатомі" наголосили, що під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації.