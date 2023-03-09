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ПОЛІТИКА

Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російські обстріли

09 березня 2023, 08:12
Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російські обстріли
Через російські ракетні удари станція перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, наголосили в Енергоатомі.

Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram

"9 березня о 3:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.  Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації", - повідомляє Енергоатом.

В НАЕК зазначили, що 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан.

Наразі увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Але пального для їхньої роботи є лише на 10 діб.  

Дослівно Енергоатом: "В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу". 
Також в НАЕК повідомили, що усі українські атомні електростанції знизили потужність через загрозу ракетних обстрілів.  

Через окупацію ЗАЕС та втручання представників росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання її роботи у безпечному режимі значно обмежені.

Енергоатом наголошує, що наразі міжнародна спільнота має докласти усіх зусиль, щоб окупанти вивели свої  війська з території ЗАЕС і передали її під повний контроль України.

НАЕК підкреслює, що тільки так можна відновити ядерну, радіаційну і фізичну безпеку цього ядерного об‘єкта.

війнаЗАЕСобстріли

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