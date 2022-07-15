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Запорізька АЕС працює незважаючи на окупацію

В окупованому Енергодарі запустили третій блок Запорізької АЕС
В Україні працює 9 із 15 атомних блоків, у тому числі підключений до мережі ще один блок окупованої російськими військами Запорізької АЕС, яка працювала до цього двома блоками.
Запорізька АЕС працює незважаючи на окупацію Фото: Укрінформ

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики.

"Сьогодні Україна окремо повідомила МАГАТЕ, що 9 із 15 ядерних енергетичних реакторів країни підключені до мережі, у тому числі 3 - на ЗАЕС, 2 - на Рівненській АЕС, 2 - на Південноукраїнській АЕС та 2 - на Хмельницькій АЕС", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що інші реактори зупинено на плановому обслуговуванні або залишаються в резерві.

"За даними України, системи безпеки на чотирьох АЕС залишаються в робочому стані, і вони також мають зовнішні джерела енергії", - додали в МАГАТЕ.

Крім того, у повідомленні з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі зазначається, що Україна цього тижня за сприяння агентства через його мережу реагування та допомоги отримала велику партію життєво важливого обладнання для радіаційного захисту та моніторингу, запропонованого Австралією та Францією.

Водночас він вкотре заявив про важливість організації візиту на окуповану з 4 березня військами РФ Запорізьку АЕС "для проведення важливих заходів щодо безпеки та гарантій", зазначивши, що Україна цього тижня проінформувала МАГАТЕ про "вкрай складну" ситуацію на ЗАЕС через постійний тиск на її працівників.

 
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15 07 2022 10:12
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