Запорізька АЕС втретє за місяць на межі блекауту

Вночі через ворожий обстріл ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що її з'єднують із енергосистемою України

Втретє за листопад Запорізька атомна електростанція опинилась на межі блекауту.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що сьогодні вночі через ворожий обстріл ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що її з'єднують із об’єднаною енергосистемою України.

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", – йдеться в повідомленні.