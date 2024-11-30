Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Запорізька АЕС втретє за місяць на межі блекауту

30 листопада 2024, 09:07
Запорізька АЕС втретє за місяць на межі блекауту
Фото: nikvesti.com
Вночі через ворожий обстріл ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що її з'єднують із енергосистемою України

Втретє за листопад Запорізька атомна електростанція опинилась на межі блекауту.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що сьогодні вночі через ворожий обстріл ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що її з'єднують із об’єднаною енергосистемою України.
 
"Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", – йдеться в повідомленні.
 
Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.
 
"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи", – наголосили в Міністерстві.

 

ЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Політика
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 00:19
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється