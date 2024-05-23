Запорізька АЕС знову на межі блекауту через відключення лінії живлення

Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на станції.

Тимчасово окупана Запорізька атомна електростанція знову на межі блекауту. Сьогодні о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує станцію із Об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна".

В компанії підкреслили, що у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.

"російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – Енергоатома", – наголосив очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

В компанії нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.