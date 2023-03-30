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ПОЛІТИКА

Запорізьку атомну станцію "не захистити" – Гроссі

30 березня 2023, 11:05
Запорізьку атомну станцію
Фото: nikvesti.com
На території станції, ситуація продовжує залишатися нестабільною.

Запорізьку АЕС зараз неможливо захистити, оскільки в районі станції значно збільшилась кількість військ.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Sky News.

Після свого візиту на територію тимчасово окупованої Запорізької АЕС він зазначив, що, незважаючи на роботу групи експертів МАГАТЕ на території станції, ситуація продовжує залишатися нестабільною.

"Очевидно, що військова активність у всьому регіоні зростає. Тому станція не може бути захищена", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, вчора, 29 березня, Гроссі вдруге приїхав на територію Запорізької АЕС. Він заявив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту станції.

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