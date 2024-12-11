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Запрошення в НАТО має бути для всієї України – Зеленський

11 грудня 2024, 19:53
Запрошення в НАТО має бути для всієї України – Зеленський
За його словами, цього вимагає українська Конституція та міжнародне право, і їх не можна порушувати.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення до НАТО має бути для всієї України, але дія Альянсу може поширюватись не на всі її території.
 
Про це він президент сказав в інтерв'ю CBN News.
 
"Ми знаємо, що в час війни нас не візьмуть в НАТО. Але, якщо ми хочемо реально закінчити війну, то ми повинні Україні дати НАТО. Запрошення дається всій Україні у міжнародно визнаних кордонах. Тут немає про що говорити", - сказав Зеленський.
 
За його словами, цього вимагає українська Конституція та міжнародне право, і їх не можна порушувати.
 
"А ось дія Альянсу може бути на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, а потім з майбутнім розширенням", - додав Зеленський.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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