Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Запуск куль зі сміттям з КНДР спричиняє хаос в аеропортах Сеула

25 вересня 2024, 21:18
Запуск куль зі сміттям з КНДР спричиняє хаос в аеропортах Сеула
Пхеньян влаштовує подібні провокації з травня.

Південна Корея декілька разів закривала злітно-посадкові смуги у головних аеропортах столиці Сеула через запуск з КНДР повітряних куль зі сміттям.

Про це заявив південнокорейський парламентар від Демократичної партії Ян Бунама з посиланням на дані авіації країни, повідомляє Reuters.

Зокрема, починаючи з червня протягом 20 різних днів всі або деякі злітно-посадкові смуги в аеропортах Інчхон і Гімпхо закривали загалом на 413 хвилин через повітряні кулі з КНДР. Більшість з них влада прибрала без інцидентів, проте частина змогла порушити роботу аеропорту та навіть спричинити невеликі пожежі.

За словами південнокорейських військових, вони відстежують кулі за допомогою спеціальних засобів, але не збивають їх через потенційну небезпеку. Армія країни заявила, що готова вдатися до "жорстких військових дій", якщо вважатиме, що КНДР "перетнула межу".

КНДРкуля-шпигунсміття

Останні матеріали

Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Cуспільство
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 01:48
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється