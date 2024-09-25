Запуск куль зі сміттям з КНДР спричиняє хаос в аеропортах Сеула

Пхеньян влаштовує подібні провокації з травня.

Південна Корея декілька разів закривала злітно-посадкові смуги у головних аеропортах столиці Сеула через запуск з КНДР повітряних куль зі сміттям.

Про це заявив південнокорейський парламентар від Демократичної партії Ян Бунама з посиланням на дані авіації країни, повідомляє Reuters.

Зокрема, починаючи з червня протягом 20 різних днів всі або деякі злітно-посадкові смуги в аеропортах Інчхон і Гімпхо закривали загалом на 413 хвилин через повітряні кулі з КНДР. Більшість з них влада прибрала без інцидентів, проте частина змогла порушити роботу аеропорту та навіть спричинити невеликі пожежі.

За словами південнокорейських військових, вони відстежують кулі за допомогою спеціальних засобів, але не збивають їх через потенційну небезпеку. Армія країни заявила, що готова вдатися до "жорстких військових дій", якщо вважатиме, що КНДР "перетнула межу".