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Запуск північнокорейської ракети міг зазнати невдачі – Reuters

01 липня 2024, 10:49
Запуск північнокорейської ракети міг зазнати невдачі – Reuters
Фото: з вільного доступу
Сьогодні Північна Корея запустила дві балістичні ракети і друга, можливо, зазнала невдачі і вибухнула під час нерегулярного польоту, в результаті чого уламки впали на територію Південної Кореї, заявили південнокорейські військові.

Південна Корея все ще аналізує запуск і не може одразу підтвердити, чи є жертви або пошкодження північнокорейської власності, заявив на брифінгу військовий речник Лі Сун Чжун.

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на заяву південнокорейських військових.

Раніше Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності, яка пролетіла близько 600 км, і другу балістичну ракету, яка пролетіла близько 120 км, обидві з району поблизу західного узбережжя.

Проет судячи з траєкторії, друга ракета могла впасти в районі, близькому до столиці Півночі Пхеньяну, але військові не можуть дати подальших коментарів. Південна Корея все ще аналізує запуск і не може підтвердити, чи є жертви або шкода північнокорейській власності, сказав на брифінгу військовий представник Лі Сун Чжун.

"Ми рішуче засуджуємо запуск ракети Північною Кореєю як провокацію, що серйозно загрожує миру і стабільності на Корейському півострові", - написано в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів, водночас наголошується, що Південна Корея поділилася інформацією про ракети з владою США і Японії.

Також наголошується, що перша запущена в понеділок ракета була схожа на балістичну ракету малої дальності KN-23, які росія використовує у війні проти України.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що запуски Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності можуть бути спрямовані на демонстрацію своїх товарів потенційним покупцям.

 
КНДРзапуск ракет

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