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CУСПІЛЬСТВО

Zara повертається в Україну після 2-річного закриття

01 березня 2024, 09:59
Zara повертається в Україну після 2-річного закриття
Фото: tumblr.com
Загалом заплановано відкрити 50 магазинів.

Компанія Inditex, що є власником  великих мереж магазинів, зокрема Zara, Bershka, Massimo Dutti та інші, планує знову відкрити 50 із 84 магазинів в Україні.

Про це пише Financial Times з посиланням на компанію.

"Inditex, іспанський власник Zara, повідомив місцевих орендодавців, що на початку квітня він почне знову відкривати свої магазини в Україні… Планується відкрити 20 магазинів у Києві та деяких містах на заході України", - йдеться у матеріалі.

Бізнес-група поступово відновить роботу, починаючи з 20 магазинів, включаючи три торгові точки Zara, у торгових центрах Києва. Загальна кількість по всій країні з часом зросте до 50, але Inditex не може сказати, скільки часу триватиме цей процес.

Компанія повертається на український ринок, хоча, згідно з дослідженням Асоціації рітейлерів України, виручка роздрібних мереж впала з 37 мільярдів доларів до війни у ​​2021 році до 30 мільярдів доларів у 2022 році навіть за умов інфляції в 26 відсотків.

34 магазини, які залишаться закритими, знаходяться в частинах півдня та сходу України, які безпосередньо постраждали від війни.

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні — серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka — 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями магазинів.

війнаZaraмагазини в Україні

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