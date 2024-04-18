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ПОЛІТИКА

Зараз критично важливим є надання Україні летальної допомоги – спікер Джонсон

18 квітня 2024, 10:07
Зараз критично важливим є надання Україні летальної допомоги – спікер Джонсон
з вільних джерел
За словами Майка Джонсона, через якого, зокрема, Україна досі не отримала допомогу, зараз не час гратися у політику.

Надання летальної допомоги України прямо зараз є критично важливим.

Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в ефірі американського телеканалу C-SPAN.

"Історія судить нас за нашими вчинками. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити", – заявив Джонсон.

Він також додав, що зараз потрібно "чинити правильно". При цьому Джонсон зазначив, що "не час грати з цим у політику".

"Я вважаю, що краще надіслати українцям зараз кулі, ніж посилати туди наших американських хлопців", – заявив Джонсон журналістам.

При цьому на думку спікера Палати представників, "президент" рф владімір путін не зупиниться, якщо переможе в Україні. Джонсон переконаний, що в такому разі рф продовжить наступ на країни Балкан, Польщу чи інших союзників США по НАТО.

Нагадаємо, законопроєкт з фінансуванням допомоги Україні в Конгресі США не можуть узгодити ще з осені 2023 року. Сенат у лютому після тривалої затримки все ж таки схвалив документ, який передбачає допомогу на 60 млрд доларів. Але законопроєкт повинні підтримати обидві палати Конгресу, щоб президент Штатів зміг підписати його як закон. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон з того часу постійно відмовлявся виносити законопроєкт на голосування.

 

війнадопомога УкраїніПалата представниківМайк Джонсон

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