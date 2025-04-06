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Зараз не час телефонувати путіну – глава МЗС Фінляндії

06 квітня 2025, 13:13
Зараз не час телефонувати путіну – глава МЗС Фінляндії
Фото: Reuters
Фінська міністерка зазначила, що переговори слід відкласти, поки росія продовжує загарбницькі військові дії в Україні.
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що для європейських лідерів ще не настав час телефонувати главі кремля путіну.
 
Про це вона заявила в інтерв’ю Yle.
 
Фінська міністерка зазначила, що переговори слід відкласти, поки росія продовжує загарбницькі військові дії в Україні.
 
"Очевидно, що США ведуть переговори з росією, і в якийсь момент Європа теж вступить у діалог. Однак важливіше не те, коли і хто буде говорити, а те, що ми прагнемо досягти за допомогою такої розмови. Учорашні новини про влучання балістичної ракети в цивільний об'єкт, що призвело до загибелі дітей, вказують на те, що розмову слід відкласти", – сказала Валтонен.
 
Вона також додала, що Фінляндія не вважає росію ворогом, а виступає проти її дій і порушення міжнародного права.
 
"Ми сподіваємося на добросусідські відносини, але цей час ще не настав. Усе залежить від того, коли росія почне демонструвати бажання повернутися до міжнародної договірної системи", – наголосила Валтонен.
 
Очільниця фінського МЗС заявила, що поки цього не станеться, говорити про нормалізацію відносин буде передчасно.
 
"Ми повинні обговорювати це питання з європейськими партнерами, але, як я сказала, зараз ще не час нормалізації. Замість цього необхідно продовжувати нашу стратегію: підтримувати Україну, послаблювати росію санкціями і зміцнювати власну оборону", – резюмувала Валтонен.
війна в Україніросія окупантиФінляндія

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