Зараз не час телефонувати путіну – глава МЗС Фінляндії

Фінська міністерка зазначила, що переговори слід відкласти, поки росія продовжує загарбницькі військові дії в Україні.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що для європейських лідерів ще не настав час телефонувати главі кремля путіну.

Про це вона заявила в інтерв’ю Yle.

Фінська міністерка зазначила, що переговори слід відкласти, поки росія продовжує загарбницькі військові дії в Україні.

"Очевидно, що США ведуть переговори з росією, і в якийсь момент Європа теж вступить у діалог. Однак важливіше не те, коли і хто буде говорити, а те, що ми прагнемо досягти за допомогою такої розмови. Учорашні новини про влучання балістичної ракети в цивільний об'єкт, що призвело до загибелі дітей, вказують на те, що розмову слід відкласти", – сказала Валтонен.

Вона також додала, що Фінляндія не вважає росію ворогом, а виступає проти її дій і порушення міжнародного права.

"Ми сподіваємося на добросусідські відносини, але цей час ще не настав. Усе залежить від того, коли росія почне демонструвати бажання повернутися до міжнародної договірної системи", – наголосила Валтонен.

Очільниця фінського МЗС заявила, що поки цього не станеться, говорити про нормалізацію відносин буде передчасно.

"Ми повинні обговорювати це питання з європейськими партнерами, але, як я сказала, зараз ще не час нормалізації. Замість цього необхідно продовжувати нашу стратегію: підтримувати Україну, послаблювати росію санкціями і зміцнювати власну оборону", – резюмувала Валтонен.