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Зараз важливо запустити європейську фінансову підтримку України – Бербок

22 січня 2024, 16:09
Зараз важливо запустити європейську фінансову підтримку України – Бербок
Фото: РБК-Україна
Німецька підтримка є чіткою і зрозумілою.

Попри всі турбулентності у світі Євросоюз не має припиняти підтримку України.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, інформує Укрінформ.

"Для нас центральним завданням є, попри всі турбулентності у світі, не припиняти нашу підтримку України", - наголосила Бербок.

Німецька підтримка є чіткою і зрозумілою, констатувала вона.

"Наразі не час для безвідповідальних ігор окремих акторів тут. ЄС протягом двох років чітко, без усіляких "але" чи "якщо" стояв на боці України, яка захищає також європейський мирний порядок", - заявила міністерка. Наразі важливо запустити європейську фінансову підтримку,"- додала Бербок. 

Вона нагадала, що на початку зустрічі в Брюсселі виступить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як сказала Бербок, Україна, а також ситуація на Близькому Сході є центральними темами зустрічі. Щодо останньої Бербок зазначила: "Ми бачимо, що на всьому Близькому Сході, в Ізраїлі люди не можуть жити в мирі, доки терору Хамас не буде покладено край, доки Хамас не припинить свої жорстокі атаки не лише на Ізраїль, але також фактично проти власного народу, палестинців". Для цього найголовнішим є руйнування мережі фінансування Хамасу, сказала дипломатка. Водночас треба посилити гуманітарну допомогу населенню Гази та запроваджувати гуманітарні паузи, додала Бербок. 

фінансова допомогаБербоквійна в Україніросія окупанти

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