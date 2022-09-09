CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа порталі "Дія" з 9 вересня запрацювала послуга "Усиновлення: реєстрація кандидатом", завдяки чому українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зареєструватись кандидатом на всиновлення дитини тепер можна у застосунку Дія
Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап – заяву про консультацію щодо усиновлення в Дії – ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок — цифровізували реєстрацію кандидатом. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап – заяву про консультацію щодо усиновлення в Дії – ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок — цифровізували реєстрацію кандидатом. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн", - зазначив очільник Мінцифри.
Для того, аби подати заяву про всиновлення дитини, потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія; обрати послугу у списку; заповнити базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку хочете усиновити: стать, вік тощо. Далі слід дочекатись отримання даних з реєстрів (це займе близько 15 хвилин).
Потім потрібно завантажити потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними; підписати заяву електронним підписом та надіслати її на опрацювання.
Загалом подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна, зауважили у Мінцифри.
Упродовж 5 робочих днів служба у справах дітей перевірятиме заяву. Після її схвалення співробітник служби обстежить житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами.
Як повідомлялось, від червня на порталі "Дія" можна подати заявку на отримання консультації стосовно усиновлення дитини.
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