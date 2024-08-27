Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Засекречена технологія США підвищує шанси українських F-16 у боях – ЗМІ

27 серпня 2024, 19:21
Засекречена технологія США підвищує шанси українських F-16 у боях – ЗМІ
За словами журналістів, США використовують засекречену бібліотеку загроз, щоб підвищити ймовірність виживання українських винищувачів F-16 в умовах однієї з найщільніших активних систем ППО у світі.

Ще до того, як українські Повітряні сили отримали першу партію винищувачів F-16Viper, у ВПС США поліпшили їхні можливості в частині РЕБ. У рамках співпраці Україна передає американським колегам дані, які збираються в реальних боях.

Про це пише The War Zone.

Ця інформація допоможе поліпшити та вдосконалити можливості щодо радіоелектронної боротьби обох країн та інших союзників.

68-та ескадрилья радіоелектронної боротьби американських ВПС на авіабазі Еглін у Флориді керувала роботою з перепрограмування систем F-16 у співпраці зі своїми колегами в Данії та Норвегії.

Данія і Нідерланди, а також Бельгія і Норвегія планують відправити Україні 91 винищувач F-16AM/BM найближчими роками. Частина піде на запчастини для інших літаків. Повідомлялося також, що Греція може виділити додатково 30 винищувачів версії F-16C/D.

Як відомо, деякі з переданих Україні F-16 були з пілонами данської компанії Terma, в яких є вбудовані датчики попередження і глушники РЕБ, а також розпилювачі хибних пасток. Пілони пов'язані з внутрішнім комплексом захисту літака.

Подробиць щодо того, що передбачало перепрограмування, не наводять. Але для того, щоб системи радіоелектронної боротьби працювали найефективніше, у них має бути можливість точно виявляти, класифікувати й реагувати, використовуючи дані з вбудованої бібліотеки загроз.

Щоб допомогти знизити вразливість до РЕБ-атак, оператори за радарами ППО та іншими системами вже давно використовують перемикання між різними режимами роботи, змінюють частоти та виконують інші дії для зміни вихідної сигнатури.

Зі свого боку, системи РЕБ мають регулярно перепрограмовуватися, щоб оновлювати банки даних і реагувати на мінливі загрози. Бібліотеки загроз радіоелектронної боротьби, доступні збройним силам США, — одна з головних їхніх переваг. Комплекти радіоелектронної боротьби, здатні адаптуватися автономно в режимі реального часу, навіть під час місій, — це головне.

Партнерство в галузі РЕБ між Сполученими Штатами та Україною не обмежується перепрограмуванням систем на F-16.

68-та ескадрилья РЕБ американських ВПС буде надавати можливості перепрограмування на основі відгуків від українців, ідеться у пресрелізі ВПС.

"Традиційно відгуки надходять із навчального середовища; у цьому разі буде надано перевірені в бойових умовах дані", — зазначено у пресрелізі.

Але таке перепрограмування все ж таки не дасть змоги захиститися від усіх загроз. Водночас допоможе забезпечити критично важливу перевагу в плані виживання ВПС України в умовах однієї з найщільніших активних систем протиповітряної оборони.

"Один F-16 із перепрограмованим модулем не досягне панування в повітрі, але він може надати певну перевагу, щоб досягти стратегічної мети", — йшлося у пресрелізі.

СШАППОF-16війна в УкраїніРЕБ

Останні матеріали

росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи
Політика
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" у російських військах – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 22:48
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 12:39
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється