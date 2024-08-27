Засекречена технологія США підвищує шанси українських F-16 у боях – ЗМІ

За словами журналістів, США використовують засекречену бібліотеку загроз, щоб підвищити ймовірність виживання українських винищувачів F-16 в умовах однієї з найщільніших активних систем ППО у світі.

Ще до того, як українські Повітряні сили отримали першу партію винищувачів F-16Viper, у ВПС США поліпшили їхні можливості в частині РЕБ. У рамках співпраці Україна передає американським колегам дані, які збираються в реальних боях.

Про це пише The War Zone.

Ця інформація допоможе поліпшити та вдосконалити можливості щодо радіоелектронної боротьби обох країн та інших союзників.

68-та ескадрилья радіоелектронної боротьби американських ВПС на авіабазі Еглін у Флориді керувала роботою з перепрограмування систем F-16 у співпраці зі своїми колегами в Данії та Норвегії.

Данія і Нідерланди, а також Бельгія і Норвегія планують відправити Україні 91 винищувач F-16AM/BM найближчими роками. Частина піде на запчастини для інших літаків. Повідомлялося також, що Греція може виділити додатково 30 винищувачів версії F-16C/D.

Як відомо, деякі з переданих Україні F-16 були з пілонами данської компанії Terma, в яких є вбудовані датчики попередження і глушники РЕБ, а також розпилювачі хибних пасток. Пілони пов'язані з внутрішнім комплексом захисту літака.

Подробиць щодо того, що передбачало перепрограмування, не наводять. Але для того, щоб системи радіоелектронної боротьби працювали найефективніше, у них має бути можливість точно виявляти, класифікувати й реагувати, використовуючи дані з вбудованої бібліотеки загроз.

Щоб допомогти знизити вразливість до РЕБ-атак, оператори за радарами ППО та іншими системами вже давно використовують перемикання між різними режимами роботи, змінюють частоти та виконують інші дії для зміни вихідної сигнатури.

Зі свого боку, системи РЕБ мають регулярно перепрограмовуватися, щоб оновлювати банки даних і реагувати на мінливі загрози. Бібліотеки загроз радіоелектронної боротьби, доступні збройним силам США, — одна з головних їхніх переваг. Комплекти радіоелектронної боротьби, здатні адаптуватися автономно в режимі реального часу, навіть під час місій, — це головне.

Партнерство в галузі РЕБ між Сполученими Штатами та Україною не обмежується перепрограмуванням систем на F-16.

68-та ескадрилья РЕБ американських ВПС буде надавати можливості перепрограмування на основі відгуків від українців, ідеться у пресрелізі ВПС.

"Традиційно відгуки надходять із навчального середовища; у цьому разі буде надано перевірені в бойових умовах дані", — зазначено у пресрелізі.

Але таке перепрограмування все ж таки не дасть змоги захиститися від усіх загроз. Водночас допоможе забезпечити критично важливу перевагу в плані виживання ВПС України в умовах однієї з найщільніших активних систем протиповітряної оборони.

"Один F-16 із перепрограмованим модулем не досягне панування в повітрі, але він може надати певну перевагу, щоб досягти стратегічної мети", — йшлося у пресрелізі.