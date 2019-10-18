Засідання фракції "Слуга народу" пройшло на підвищених тонах, а багато нардепів виступили проти урядового законопроєкту, який стосується анбандлінгу газотранспортної системи.

"Засідання фракції "Слуга народу" пройшло на підвищених тонах. Багато депутатів заявили, що не підтримуватимуть у першому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу. Головна мотивація "проти" в тому, що ГТС після землі - це останній актив країни, який не можна втратити", - передає LB.ua.

"Спікер Дмитро Разумков був дуже злий. Адже вже зрозуміло, що багато хто не підтримає законопроєкт, на ухваленні якого в терміновому порядку наполягає прем'єр Гончарук, який був дуже непереконливим і невиразним. Говорив, що без рішення про ГТС не можна їхати на переговори з МВФ ... Наші внутрішні чати вже всі червоні", - розповів депутат Коболєв після наради в Раді.

Представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук підтвердила в кулуарах, що нарада дійсно була дискусійною.

"Наступного тижня нас очікують складні переговори про транзит газу з РФ і транспортування в ЄС. Тому нам дуже важливо ухвалити цей законопроєкт хоча б у першому читанні... Так, на фракції ми засуджували це питання, як і зміни до бюджету на 2019 рік, а також проєкт держбюджету на 2020-й. Так, звучали гострі питання на фракції. І пан Коболєв відповідав. Ми запитували: чи не буде продана ГТС, чи не втратимо ми контроль за нашою трубою, чи не втратимо ми підземних сховищ. Чи не будуть вони приватизовані, яким чином будуть проходити переговори, які наші позиції. Так, такі питання ставили ми... Сподіваюся, нас чує пан Коболєв і уряд", - додала Гончарук.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ніякої особливої реакції законопроєкт щодо ГТС не викликав. "Дискусія була з приводу бюджету. Щодо анбандлінгу немає дискусії. Коли нам розповіли, що таке анбандлінг і навіщо він потрібен, декілька депутатів поставили кілька запитань, і ми пішли далі", - сказав він журналістам.