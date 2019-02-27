Засідання гуманітарної підгрупи ТКГ зірвали "базарні тітки" з ОРДЛО, - Геращенко
"Новини з Мінська, де в гуманітарній групі українську сторону сьогодні представляли експерти СБУ і МінТОТ. Засідання групи було грубо зірвано базарними тітками (інших окупанти на захоплених територіях не знайшли), які були запрошені від ОРДЛО і функція яких - озвучувати темники Кремля", - повідомила перша віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.
За її словами, представники Росії та ОРДЛО знову категорично відмовилися від усіх пропозицій української сторони, від передачі росіянам 25 засуджених громадян їх країни в обмін на політв'язнів Кремля, помилування 72 сепаратистів в обмін на 19 наших заручників на окупованих територіях.
"І влаштували огидну істерику, щойно українські представники заявили вимогу про негайне звільнення військовополонених моряків", - додала Геращенко.
"Під час засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, під час обговорення можливих варіантів обміну заручниками, запрошені з Донецька поводилися недипломатично, базарно, в образливій і некоректній формі спробували робити заяви на адресу України і вищого політичного керівництва країни", - пояснила Геращенко.
За її словами, після образливих висловлювань українська делегація покинула зал засідань.
"Українська делегація висловила рішучий (протест) координатору з приводу перетворення складного переговорного процесу на базар з лайливими хамами і покинула зал засідань. Мої колеги жорстко зазначили представникам ОБСЄ і РФ про неприпустимість образливих, недипломатичних висловлювань у рамках переговорного процесу з боку маріонеток Кремля", - підкреслила перша віце-спікер Ради.
Нагадаємо, на першому в 2019 році засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представник Росії відмовився обговорювати обмін росіян на українських політв'язнів.
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